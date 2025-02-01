Пивоварова: «Синнер пока несдвигаемая глыба, настоящий лидер мужского тура»

Российская теннисистка Анастасия Пивоварова поделилась мнением об игре первой ракетки мира Янника Синнера.

«Синнер пока не сдвигаемая глыба. Он слишком хорош и в нужный момент умеет собраться, хотя на протяжении Открытого чемпионата Австралии у него были небольшие спады, но решающий матч он знает, как играть и максимально был сконцентрирован. Пока он настоящий лидер мужского тура», — приводит слова Пивоваровой Vprognoze.ru.

Синнер стал победителем Открытого чемпионата Австралии-2025, обыграв в финале немца Александра Зверева.