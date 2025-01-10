Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 02:32

Пивоварова объяснила, почему во Франции открыли корт имени Даниила Медведева

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российская теннисистка Анастасия Пивоварова прокомментировала открытие во Франции корта имени Даниила Медведева.

«Здесь много факторов поспособствовало реализации этой идеи. Во-первых, Даниил тренируется на юге Франции, это его база, где он проводит подготовку. Так же у него главный спонсор — Lacoste. Они совместно пришли к этой идее, чтобы открыть корт. Даниил является одним из инвесторов этого проекта, он является большим любителем видеоигр. Потому и был выбран такой стиль для корта», — цитирует Vprognoze.ru Пивоварова.

В ноябре 2024 года в городе Грас был открыт корт имени российского теннисиста.

Источник: Vprognoze.ru
Читайте также
Президент Литвы высказал притязания на Калининградскую область
Число отравившихся клиентов пекарни в Перми составило не менее 80 человек
Исинбаева прилетела в Волгоград на похороны тренера Трофимова
СКА растоптан «Спартаком», так больно Ротенбергу еще не делали, сотая победа Профессора. Что произошло в КХЛ 8 января
Проживающий в Калифорнии россиянин рассказал об уничтожении пожаром Малибу
Состоялась жеребьевка мужской и женской сеток Australian Open 2025
Популярное видео
Почему «Авангард» стал так много забивать
«Вашингтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Ларионов сдержал обещание и Кубок Дружбы в Туле
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Неужели Россия сыграет на ближайшем ЧМ?
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Торпедо» может не попасть в плей-офф
«Коламбус» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Яковлев продлил контракт, Рябкин уже забивает в Америке
«Вегас» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги первой половины регулярки КХЛ
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Ковальчук, Шумаков и другие хоккеисты без работы
«Лос-Анджелес» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Рублев сказал, что Медведев не предлагал ему стать крестным второго ребенка

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости