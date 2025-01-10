Пивоварова объяснила, почему во Франции открыли корт имени Даниила Медведева

Российская теннисистка Анастасия Пивоварова прокомментировала открытие во Франции корта имени Даниила Медведева.

«Здесь много факторов поспособствовало реализации этой идеи. Во-первых, Даниил тренируется на юге Франции, это его база, где он проводит подготовку. Так же у него главный спонсор — Lacoste. Они совместно пришли к этой идее, чтобы открыть корт. Даниил является одним из инвесторов этого проекта, он является большим любителем видеоигр. Потому и был выбран такой стиль для корта», — цитирует Vprognoze.ru Пивоварова.

В ноябре 2024 года в городе Грас был открыт корт имени российского теннисиста.