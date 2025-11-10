Фритц признался, что нервничал в начале матча против Музетти
Американский теннисист Тэйлор Фритц отметил важность матча против итальянца Лоренцо Музетти на старте Итогового турнира АТР.
Встреча прошла 10 ноября и завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу Фритца.
«Очень важный матч, его нужно было выиграть, если хочу выйти из группы. В начале немного нервничал. Он играет довольно необычно, много резаных и прочего. Мне нужно было время, чтобы привыкнуть. Удалось избежать ранних брейк-пойнтов, когда у него были шансы. Потом я почувствовал, что вошел в игру», — сказал американец на пресс-конференции.
Спортсмены играют в одной группе с испанцем Карлосом Алькарасом и австралийцем Алексом Де Минауром.
Новости