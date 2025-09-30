Тин — о судорогах Медведева в полуфинале турнира в Пекине: «Здесь нет ничего веселого. Желаю ему всего наилучшего»

Американский теннисист Лернер Тин прокомментировал снятие россиянина Даниила Медведева с полуфинального матча турнира в Пекине.

В концовке второго и начале третьего сетов Медведев испытывал проблемы с судорогами и в итоге отказался от продолжения встречи при счете 5:7, 7:5, 4:0 в пользу Тина.

«Не думал, что у него были какие-то проблемы. Но затем я увидел, что он прихрамывает. Не было понятно, это судороги или травма, но у него была забинтована нога. Похоже, что это судороги. Я и сам сталкивался с подобным, здесь нет ничего веселого. Желаю ему всего наилучшего. Конечно, не хочется, чтобы матч заканчивался таким образом. Но я рад, что пробился в финал», — цитирует Тина пресс-служба ATP.

В финале 19-летний американец сыграет против 2-й ракетки мира итальянца Янника Синнера.