30 сентября, 16:48

Тин — о судорогах Медведева в полуфинале турнира в Пекине: «Здесь нет ничего веселого. Желаю ему всего наилучшего»

Алина Савинова

Американский теннисист Лернер Тин прокомментировал снятие россиянина Даниила Медведева с полуфинального матча турнира в Пекине.

В концовке второго и начале третьего сетов Медведев испытывал проблемы с судорогами и в итоге отказался от продолжения встречи при счете 5:7, 7:5, 4:0 в пользу Тина.

«Не думал, что у него были какие-то проблемы. Но затем я увидел, что он прихрамывает. Не было понятно, это судороги или травма, но у него была забинтована нога. Похоже, что это судороги. Я и сам сталкивался с подобным, здесь нет ничего веселого. Желаю ему всего наилучшего. Конечно, не хочется, чтобы матч заканчивался таким образом. Но я рад, что пробился в финал», — цитирует Тина пресс-служба ATP.

Даниил Медведев.«Почему каждый судья в мире пытается меня запугать?» Медведев снова поскандалил и вылетел с турнира в Пекине

В финале 19-летний американец сыграет против 2-й ракетки мира итальянца Янника Синнера.

Материалы сюжета: Гонка лидеров ATP-тура: Медведев и Рублев против Синнера, Алькараса и других
Синнер рассказал о своем самочувствии перед турниром в Шанхае
Медведев встретится с чехом Сврчиной во втором круге турнира в Шанхае
Чесноков назвал предупреждение Медведева худшим судейским решением года: «Если он идиот, то это надолго»
Тин — о поражении от Синнера: «Поздравляю Янника с очередным титулом»
Тренер Сервара рассказал, что не жалеет о решении прекратить работу с теннисистом Медведевым
Синнер в двух сетах обыграл Тина в финале турнира в Пекине
