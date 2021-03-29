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Американский теннисист Фриц обыграл Норри, Бублик оказался сильнее австралийца Дакуорта

06:34
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Американский теннисист Тэйлор Фритц обыграл британца Кэмерона Норри (6:4, 3:6, 6:1), казахстанец Александр Бублик оказался сильнее австралийца Джеймса Дакуорта (6:4, 6:4).

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 3 343 785 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Тэйлор Фритц (США, 22) — Кэмерон Норри (Великобритания) — 6:4, 3:6, 6:1

Александр Бублик (Казахстан, 32) — Джеймс Дакуорт (Австралия) — 6:4, 6:4

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