Американский теннисист Фриц обыграл Норри, Бублик оказался сильнее австралийца Дакуорта
06:34
Американский теннисист Тэйлор Фритц обыграл британца Кэмерона Норри (6:4, 3:6, 6:1), казахстанец Александр Бублик оказался сильнее австралийца Джеймса Дакуорта (6:4, 6:4).
Майами (США)
Турнир ATP Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 3 343 785 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Тэйлор Фритц (США, 22) — Кэмерон Норри (Великобритания) — 6:4, 3:6, 6:1
Александр Бублик (Казахстан, 32) — Джеймс Дакуорт (Австралия) — 6:4, 6:4
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