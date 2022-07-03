Тиафо пошутил над Гоффеном после вылета на Уимблдоне-2022: «Пошел ты к черту, Давид»

Тиафо в шутливой форме отреагировал на вылет от Гоффена на Уимблдоне-2022

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо в шутливой форме отреагировал на поражение от бельгийца Давида Гоффена в четвертом круге Уимблдона-2022 (7:6 (7:3), 5:7, 5:7, 6:4, 7:5).

«Может быть через несколько дней, я пересмотрю этот матч и скажу, как круто быть частью этого. Но сейчас, единственное, что я могу сказал это: «Пошел ты к черту, Давид». Он обыграл меня на двух «Больших шлемах» подряд. К черту его. Нет, на самом деле он чертовски хороший игрок. Он играет хорошо, с тех пор как вернулся. И он мне очень нравится. Отличный парень. Надеюсь, он продолжит играть в том же духе», — цитирует Тиафо журналистка Рим Абулиль в Twitter.

Матч длился 4 часа 37 минут. Для Гоффена это второй выход в четвертьфинал Уимблдона.

В 1/4 финала бельгиец встретится с Кэмероном Норри из Великобритании.