Американец Тиафо стал первым полуфиналистом турнира в Стокгольме
16:02
Американец Фрэнсис Тиафо стал первым полуфиналистом теннисного турнира в Стокгольме. В четвертьфинале он обыграл Дэниэла Эванса из Великобритании в трех сетах.
Следующий соперник Тиафо определится в паре Энди Маррей (Великобритания) — Томми Пол (США).
Стокгольм (Швеция)
Турнир ATP Stockholm Open
Призовой фонд 711 725 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Фрэнсис Тиафо (США, 8) — Дэниэл Эванс (Великобритания, 4) — 1:6, 6:1, 6:1
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