Американец Тиафо стал первым полуфиналистом турнира в Стокгольме

Американец Фрэнсис Тиафо стал первым полуфиналистом теннисного турнира в Стокгольме. В четвертьфинале он обыграл Дэниэла Эванса из Великобритании в трех сетах.

Следующий соперник Тиафо определится в паре Энди Маррей (Великобритания) — Томми Пол (США).

Стокгольм (Швеция)

Турнир ATP Stockholm Open

Призовой фонд 711 725 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Фрэнсис Тиафо (США, 8) — Дэниэл Эванс (Великобритания, 4) — 1:6, 6:1, 6:1