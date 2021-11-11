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Американец Тиафо стал первым полуфиналистом турнира в Стокгольме

16:02

Американец Фрэнсис Тиафо стал первым полуфиналистом теннисного турнира в Стокгольме. В четвертьфинале он обыграл Дэниэла Эванса из Великобритании в трех сетах.

Следующий соперник Тиафо определится в паре Энди Маррей (Великобритания) — Томми Пол (США).

Стокгольм (Швеция)

Турнир ATP Stockholm Open

Призовой фонд 711 725 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Фрэнсис Тиафо (США, 8) — Дэниэл Эванс (Великобритания, 4) — 1:6, 6:1, 6:1

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Иван Шитик все материалы автора
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