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Сегодня, 18:19

Фритц победил Вавринку и вышел в третий круг турнира в Монте-Карло

Руслан Минаев
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Американец Тэйлор Фритц обыграл швейцарца Стэна Вавринку во втором круге турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) — 7:6 (12:10), 6:2.

В следующем круге Фритц встретится с чехом Иржи Легечкой, который был сильнее болгарина Григора Димитрова (7:6 (7:4), 6:4).

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 5 779 335 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Тэйлор Фритц (США) — Стэн Вавринка (Швейцария) — 7:6 (12:10), 6:2

Теннис
Стэн Вавринка
Тэйлор Фритц
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