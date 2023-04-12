Фритц победил Вавринку и вышел в третий круг турнира в Монте-Карло
Американец Тэйлор Фритц обыграл швейцарца Стэна Вавринку во втором круге турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) — 7:6 (12:10), 6:2.
В следующем круге Фритц встретится с чехом Иржи Легечкой, который был сильнее болгарина Григора Димитрова (7:6 (7:4), 6:4).
Монте-Карло (Монако)
Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters
Призовой фонд 5 779 335 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Тэйлор Фритц (США) — Стэн Вавринка (Швейцария) — 7:6 (12:10), 6:2
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