Кресси обыграл Дрейпера и вышел в финал турнира в Истборне
Американец Максим Кресси обыграл британца Джека Дрейпера в полуфинале турнира ATP в Истборне (Великобритания) — 7:6 (7:5), 6:7 (2:7), 6:3.
В финале Кресси встретится с победителем пары Тэйлор Фритц (США, 3) — Алекс Де Минаур (Австралия, 6).
Истборн (Великобритания)
Турнир ATP Rothesay International
Призовой фонд 697 405 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Полуфинал
Максим Кресси (США) — Джек Дрейпер (Великобритания, WC) — 7:6 (7:5), 6:7 (2:7), 6:3
Новости