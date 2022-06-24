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Сегодня, 19:46

Кресси обыграл Дрейпера и вышел в финал турнира в Истборне

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Американец Максим Кресси обыграл британца Джека Дрейпера в полуфинале турнира ATP в Истборне (Великобритания) — 7:6 (7:5), 6:7 (2:7), 6:3.

В финале Кресси встретится с победителем пары Тэйлор Фритц (США, 3) — Алекс Де Минаур (Австралия, 6).

Истборн (Великобритания)

Турнир ATP Rothesay International

Призовой фонд 697 405 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Полуфинал

Максим Кресси (США) — Джек Дрейпер (Великобритания, WC) — 7:6 (7:5), 6:7 (2:7), 6:3

Теннис
Тэйлор Фритц
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