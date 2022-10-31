Определился соперник Джоковича во втором круге турнира в Париже
Американец Максим Кресси обыграл аргентинца Диего Шварцмана в первом круге турнира ATP 1000 в Париже — 6:3, 6:3.
В следующем круге Кресси сыграет с сербом Новаком Джоковичем.
В другом матче американец Фрэнсис Тиафо обыграл итальянца Лоренцо Сонего (6:4, 6:4) и будет ждать победителя пары Артур Риндеркнех (Франция, WC) — Джек Дрейпер (Великобритания).
Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 5 415 410 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Максим Кресси (США) — Диего Шварцман (Аргентина) — 6:3, 6:3
Фрэнсис Тиафо (США, 16) — Лоренцо Сонего (Италия, Q) — 6:4, 6:4
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