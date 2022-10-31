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Сегодня, 21:14

Определился соперник Джоковича во втором круге турнира в Париже

Руслан Минаев
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Американец Максим Кресси обыграл аргентинца Диего Шварцмана в первом круге турнира ATP 1000 в Париже — 6:3, 6:3.

В следующем круге Кресси сыграет с сербом Новаком Джоковичем.

В другом матче американец Фрэнсис Тиафо обыграл итальянца Лоренцо Сонего (6:4, 6:4) и будет ждать победителя пары Артур Риндеркнех (Франция, WC) — Джек Дрейпер (Великобритания).

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 5 415 410 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Максим Кресси (США) — Диего Шварцман (Аргентина) — 6:3, 6:3

Фрэнсис Тиафо (США, 16) — Лоренцо Сонего (Италия, Q) — 6:4, 6:4

Теннис
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