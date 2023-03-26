Тиафо вышел в третий круг турнира в Майами
Американец Фрэнсис Тиафо обыграл японца Йосуке Ватануки во втором круге турнира ATP в Майами — 6:7 (5:7), 7:6 (7:3), 6:4. Матч длился 2 часа и 49 минут.
В следующем туре Тиафо сыграет с итальянцем Лоренцо Сонего.
Майами (США)
Турнир ATP Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 800 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Фрэнсис Тиафо (США, 12) — Йосуке Ватануки (Япония, Q) — 6:7 (5:7), 7:6 (7:3), 6:4
Адриан Маннарино (Франция) — Бен Шелтон (США, 32) — 6:4, 3:6, 6:1
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