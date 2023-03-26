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Сегодня, 07:15

Тиафо вышел в третий круг турнира в Майами

Руслан Минаев
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Американец Фрэнсис Тиафо обыграл японца Йосуке Ватануки во втором круге турнира ATP в Майами — 6:7 (5:7), 7:6 (7:3), 6:4. Матч длился 2 часа и 49 минут.

В следующем туре Тиафо сыграет с итальянцем Лоренцо Сонего.

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Фрэнсис Тиафо (США, 12) — Йосуке Ватануки (Япония, Q) — 6:7 (5:7), 7:6 (7:3), 6:4

Адриан Маннарино (Франция) — Бен Шелтон (США, 32) — 6:4, 3:6, 6:1

Теннис
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