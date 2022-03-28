Американец Бруксби сыграет с Медведевым в четвертом круге турнира в Майами
Американец Дженсон Бруксби победил представителя Испании Роберто Баутиста Агута в третьем круге турнира в Майами. Американский теннисист выиграл в трех сетах — 6:3, 5:7, 6:4.
В следующем круге Бруксби сыграет с россиянином Даниилом Медведевым, который ранее переиграл испанца Педро Мартинеса.
Майами (США)
Турнир ATP Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 584 055 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Дженсон Бруксби (США) — Роберто Баутиста Агут (Испания, 15) — 6:3, 5:7, 6:4
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