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Сегодня, 21:22

Американец Бруксби сыграет с Медведевым в четвертом круге турнира в Майами

Иван Шитик
Корреспондент
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Американец Дженсон Бруксби победил представителя Испании Роберто Баутиста Агута в третьем круге турнира в Майами. Американский теннисист выиграл в трех сетах — 6:3, 5:7, 6:4.

В следующем круге Бруксби сыграет с россиянином Даниилом Медведевым, который ранее переиграл испанца Педро Мартинеса.

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 584 055 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Дженсон Бруксби (США) — Роберто Баутиста Агут (Испания, 15) — 6:3, 5:7, 6:4

Даниил Медведев
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