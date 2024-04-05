Алькарас заявил, что стремится побить рекорды «Большой тройки»

Третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас рассказал, какую основную цель он преследует в теннисе.

«Мы все знаем, какое соперничество было у Роджера Федерера, Новака Джоковича и Рафаэля Надаля. Мы понимаем, что все трое стали лучше благодаря этому соперничеству. То, что они сделали, — нечто невероятное. Я всегда говорил, что моя цель — попытаться догнать их, постараться достичь этих цифр, которые пока еще очень и очень далеки для меня. Надеюсь, что у нас с Янником Синнером получится такое же отличное соперничество, как и у них. Я знаю, что могу совершенствоваться благодаря ему. Яннику всегда удается заставить меня выкладываться на 100 процентов», — цитирует Алькараса Tennis World.

20-летний Алькарас является победителем двух турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат США-2022 и Уимблдон-2023). Всего на его счету 13 титулов ATP в одиночном разряде.

Ранее 22-летний итальянец Янник Синнер обошел испанского теннисиста в рейтинге и стал второй ракеткой мира.