Алькарас заявил, что с каждым матчем чувствует себя все более уверенно на траве

Испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал выход в финал турнира в Лондоне.

В полуфинальном матче 2-я ракетка мира обыграл соотечественника Роберто Баутиста Агута со счетом 6:4, 6:4.

«Можно ли сказать, что режим игры на траве у меня официально включен? Думаю, да. Или, по крайней мере, надеюсь на это. Как я говорил в начале турнира, я старался чувствовать себя все более уверенно с каждым днем. И мне кажется, что я действительно показываю отличный теннис — после каждого матча все лучше двигаюсь, лучше бью, чувствую удары... Выйти в финал здесь — это что-то особенное», — приводит пресс-служба АТР слова Алькараса.

В финале турнира в Лондоне Алькарас встретится с чехом Иржи Легечкой, который победил 6-ю ракетку мира британца Джека Дрейпера в полуфинальной встрече.