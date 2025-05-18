Алькарас — о победе над Синнером: «Очень рад снова видеть Янника на таком уровне»

Третья ракетка мира Карлос Алькарас прокомментировал победу над первой ракеткой мира Янником Синнером в финале «мастерса» в Риме (7:6 (7:5), 6:1).

«Очень рад снова видеть Янника на таком уровне. Я уверен, что ему было нелегко вернуться после трех месяцев без игры. Первый турнир, в котором он участвует, и уже вышел в финал «Мастерса». Это что-то безумное. Я должен поздравить его с отличной работой. И его команду тоже. Очень рад снова их видеть», — сказал Алькарас в интервью на корте.

22-летний испанец завоевал 19-й трофей в карьере и 7-й титул серии «мастерс». Ранее в этом сезоне Алькарас выиграл турнир в Монте-Карло и в Роттердаме.