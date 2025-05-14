Алькарас — о победе над Дрейпером: «Горжусь тем, как я провел матч»

Третья ракетка мира Карлос Алькарас прокомментировал победу над британцем Джеком Дрейпером в четвертьфинале «мастерса» в Риме (6:4, 6:4).

«Думаю, что самое важное, что я сделал сегодня, это не думал о том, хорошо или плохо я играю, а просто старался делать то, что делает меня счастливым на корте. Старался играть агрессивно, наносить хорошие удары, укороченные, идти к сетке. Это то, что мне нравится делать на корте. Думаю, именно это сыграло сегодня решающую роль. Я играл в таком высоком ритме в течение всего поединка. Не позволял ему доминировать или долго оставаться в розыгрышах. Я думаю, что это было действительно хорошим оружием сегодня для меня. Горжусь тем, как я провел матч», — сказал теннисист после матча.

В полуфинале турнира в столице Италии 22-летний испанец встретится с победителем матча Александр Зверев (Германия) — Лоренцо Музетти (Италия).