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Алькарас — о предстоящем матче с Дрейпером: «Он сейчас в очень хорошей форме»

Сергей Ярошенко

Третья ракетка мира Карлос Алькарас прокомментировал предстоящий матч против британца Джека Дрейпера в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе (США).

«У него мощный темп и отличные удары. Стиль его игры, думаю, хорошо подходит для этих условий. У него отличная подача. Похоже, он сейчас в очень хорошей форме. Джек амбициозный парень и всегда был таким. Это делает его сложным соперником. Уверен, что в этом или следующем году он станет одним из самых сложных соперников в туре. Очень рад разделить с ним этот момент и думаю у нас будет отличный матч», — сказал испанец на пресс-конференции.

Матч между 21-летним Алькарасом и 23-летним Дрейпером, который является 14-й ракеткой мира, состоится 15 марта. В другом полуфинале россиянин Даниил Медведев сыграет против датчанина Хольгера Руне.

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Теннис
Карлос Алькарас
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