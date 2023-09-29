Алькарас вышел во второй круг турнира в Пекине
Испанец Карлос Алькарас победил немца Янника Ханфманна в первом круге турнира в Пекине (Китай) — 6:4, 6:3. Матч длился 1 час 37 минут.
Во втором круге вторая ракетка мира встретится с итальянцем Лоренцо Музетти, который победил Карен Хачанова (Россия) со счетом 6:3, 1:6, 6:2.
Пекин (Китай)
Турнир ATP China Open
Призовой фонд 3 633 875 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Карлос Алькарас (Испания, 1) — Янник Ханфманн (Германия, Q) — 6:4, 6:3
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