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Сегодня, 16:19

Алькарас вышел во второй круг турнира в Пекине

Руслан Минаев
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Испанец Карлос Алькарас победил немца Янника Ханфманна в первом круге турнира в Пекине (Китай) — 6:4, 6:3. Матч длился 1 час 37 минут.

Во втором круге вторая ракетка мира встретится с итальянцем Лоренцо Музетти, который победил Карен Хачанова (Россия) со счетом 6:3, 1:6, 6:2.

Пекин (Китай)

Турнир ATP China Open

Призовой фонд 3 633 875 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Янник Ханфманн (Германия, Q) — 6:4, 6:3

Теннис
Карлос Алькарас
1
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