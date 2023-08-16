Алькарас вышел в третий круг турнира в Цинциннати
Первая ракетка мира Карлос Алькарас во втором круге турнира в Цинциннати обыграл австралийца Джордана Томпсона со счетом 7:5, 4:6, 6:3.
Встреча продолжалась 2 часа 48 минут. На счету 20-летнего испанца 3 эйса, 5 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 17.
В третьем круге Алькарас встретится с победителем матча Уго Умбер (Франция) — Томми Пол (США).
Цинциннати (США)
Турнир ATP Western & Southern Open
Призовой фонд 6 600 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Карлос Алькарас (Испания, 1) — Джордан Томпсон (Австралия, Q) — 7:5, 4:6, 6:3
Адриан Маннарино (Франция) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 12) — 6:4, 6:4
Первый круг
Маккензи Макдональд (США, WC) — Янник Ханфманн (Германия) — 7:5, 6:1
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