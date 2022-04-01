Алькарас вышел в полуфинал турнира в Майами

Испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в полуфинал турнира в Майами. В трех сетах он переиграл серба Миомира Кецмановича.

В полуфинале Алькарас сыграет против поляка Хуберта Хуркача, который обыграл российского теннисиста Даниила Медведева.

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 584 055 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Карлос Алькарас (Испания) — Миомир Кецманович (Сербия) — 6:7 (5:7), 6:3, 7:6 (7:5)