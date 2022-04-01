Алькарас вышел в полуфинал турнира в Майами
Испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в полуфинал турнира в Майами. В трех сетах он переиграл серба Миомира Кецмановича.
В полуфинале Алькарас сыграет против поляка Хуберта Хуркача, который обыграл российского теннисиста Даниила Медведева.
Майами (США)
Турнир ATP Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 584 055 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Карлос Алькарас (Испания) — Миомир Кецманович (Сербия) — 6:7 (5:7), 6:3, 7:6 (7:5)
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