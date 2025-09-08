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8 сентября 2025, 07:32

Алькарас возглавил рейтинг ATP, Хачанов опустился на 10-ю строчку

Сергей Разин
корреспондент
Карлос Алькарас.
Фото Global Look Press

ATP представила обновленный рейтинг теннисистов.

На первое место вышел испанец Карлос Алькарас, который стал победителем US Open. Он сместил с этой позиции итальянца Янника Синнера. Синнер теперь занимает второе место в рейтинге. На третьей позиции находится немец Александр Зверев.

Россиянин Карен Хачанов опустился на одну строчку и занимает 10-е место. Андрей Рублев поднялся на 14-ю строчку, Даниил Медведев опустился на пять строчек и теперь занимает 18-е место.

Рейтинг ATP, версия от 8 сентября:

1 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 11540 очков

2 (1). Янник Синнер (Италия) — 10780

3 (3). Александр Зверев (Германия) — 5930

4 (7). Новак Джокович (Сербия) — 4830

5 (4). Тейлор Фриц (США) — 4675

6 (6). Бен Шелтон (США) — 4280

7 (5). Джек Дрейпер (Великобритания) — 3690

8 (8). Алекс де Минаур (Австралия) — 3545

9 (10). Лоренцо Музетти (Италия) — 3505

10 (9). Карен Хачанов (Россия) — 3280...

14 (15). Андрей Рублев (Россия) — 2610...

18 (13). Даниил Медведев (Россия) — 2370...

92 (94). Роман Сафиуллин (Россия) — 676.

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Александр Зверев (теннис)
Андрей Рублев
Даниил Медведев
Карен Хачанов
Карлос Алькарас
Янник Синнер
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