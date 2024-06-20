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Сегодня, 17:20

Алькарас в двух сетах уступил Дрейперу во втором круге турнира в Лондоне

Сергей Разин
корреспондент
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Испанский теннисист Карлос Алькарас во втором круге турнира в Лондоне уступил британцу Джеку Дрейперу со счетом 6:7 (3:7), 3:6.

Встреча продолжалась 1 час 40 минут. На счету 21-летнего испанца 7 эйсов, двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта.

В четвертьфинале Дрейпер встретися с американцем Томми Полом.

Лондон (Великобритания)

Турнир ATP Cinch Championships

Призовой фонд 2 255 655 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Джек Дрейпер (Великобритания) — Карлос Алькарас (Испания, 1) — 7:6 (7:3), 6:3

Карлос Алькарас
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