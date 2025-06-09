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9 июня 2025, 10:15

Алькарас упрочил лидерство в чемпионской гонке ATP после победы на «Ролан Гаррос»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Карлос Алькарас.
Фото Reuters

Ассоциация-теннисистов профессионалов (ATP) обновила рейтинг чемпионской гонки после Открытого чемпионата Франции-2025.

Лидерство сохраняет испанец Карлос Алькарас, ставший победителем «Ролан Гаррос». Финалист турнира Янник Синнер сохранил вторую строчку в рейтинге. Третьим идет немец Александр Зверев.

Карлос Алькарас.Алькарас выиграл финал «Ролан Гаррос» за пять с половиной часов! Его битва с Синнером войдет в историю

Лучшим из россиян остается Андрей Рублев, он поднялся с 16-й на 15-ю позицию.

Чемпионская гонка ATP, версия от 9 июня:

1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 5740 баллов;

2 (2). Янник Синнер (Италия) — 3950;

3 (3). Александр Зверев (Германия) — 2925;

4 (4). Джек Дрейпер (Великобритания) — 2690;

5 (6). Лоренцо Музетти (Италия) — 2600;

6 (8). Новак Джокович (Сербия) — 2580;

7 (5) Каспер Рууд (Норвегия) — 2075;

8 (13). Томми Пол (США) — 1900;

9 (7). Алекс де Минаур (Австралия) — 1835;

10 (11). Хольгер Руне (Дания) — 1730...

15 (16). Андрей Рублев (Россия) — 1470...

18 (17). Даниил Медведев (Россия) — 1220...

35 (39). Карен Хачанов (Россия) — 760.

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Теннис
Ролан Гаррос
Андрей Рублев
Карлос Алькарас
Янник Синнер
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