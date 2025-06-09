Алькарас упрочил лидерство в чемпионской гонке ATP после победы на «Ролан Гаррос»
Ассоциация-теннисистов профессионалов (ATP) обновила рейтинг чемпионской гонки после Открытого чемпионата Франции-2025.
Лидерство сохраняет испанец Карлос Алькарас, ставший победителем «Ролан Гаррос». Финалист турнира Янник Синнер сохранил вторую строчку в рейтинге. Третьим идет немец Александр Зверев.
Лучшим из россиян остается Андрей Рублев, он поднялся с 16-й на 15-ю позицию.
Чемпионская гонка ATP, версия от 9 июня:
1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 5740 баллов;
2 (2). Янник Синнер (Италия) — 3950;
3 (3). Александр Зверев (Германия) — 2925;
4 (4). Джек Дрейпер (Великобритания) — 2690;
5 (6). Лоренцо Музетти (Италия) — 2600;
6 (8). Новак Джокович (Сербия) — 2580;
7 (5) Каспер Рууд (Норвегия) — 2075;
8 (13). Томми Пол (США) — 1900;
9 (7). Алекс де Минаур (Австралия) — 1835;
10 (11). Хольгер Руне (Дания) — 1730...
15 (16). Андрей Рублев (Россия) — 1470...
18 (17). Даниил Медведев (Россия) — 1220...
35 (39). Карен Хачанов (Россия) — 760.