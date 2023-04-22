Алькарас сыграет с Циципасом в финале турнира в Барселоне

Испанский теннисист Карлос Алькарас обыграл Дэниэла Эванса из Великобритании в полуфинале турнира ATP 500 в Барселоне.

Матч завершился со счетом 6:2, 6:2. Теннисисты провели на корте 1 час 20 минут.

Вторая ракетка мира Алькарас 4 раза подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 7. На счету 26-й ракетки Эванса ни одного эйса, 4 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.

В финале Алькарас сыграет с греком Стефаносом Циципасом.

Барселона (Испания)

Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell

Призовой фонд 2 722 480 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Дэниэл Эванс (Великобритания, 12) — 6:2, 6:2