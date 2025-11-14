Теннис
Сегодня, 09:41

Алькарас стал самым молодым теннисистом после Джоковича с 70 победами за сезон

Алина Савинова

Испанский теннисист Карлос Алькарас повторил достижение 24-кратного победителя турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича.

13 ноября спортсмен обыграл итальянца Лоренцо Музетти (6:4, 6:1) в матче группового этапа Итогового турнира ATP и одержал 70-ю победу в сезоне. В возрасте 22 лет и 188 дней он стал самым молодым игроком, достигшим данной отметки с 2009 года. Тогда это сделал Джокович, которому было 22 года и 164 дня.

Из 70 побед Алькараса 16 пришлись на матчи с представителями топ-10 рейтинга АТР.

Испанец является победителем шести турниров «Большого шлема». Всего на его счету 24 титула в одиночном разряде.

