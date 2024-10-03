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Алькарас стал первым теннисистом, который выиграл титулы ATP 500 на всех трех покрытиях

Сергей Разин
корреспондент
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Карлос Алькарас.
Фото Reuters

Испанский теннисист Карлос Алькарас в финале турнира в Пекине обыграл итальянца Янника Синнера (6:7 (6:8), 6:4, 7:6 (7:3).

Таким образом, 21-летний испанец стал первым игроком, выигравшим титул ATP 500 на всех трех покрытиях: хард (Пекин), грунт (Барселона, дважды) и трава (Лондон).

На счету Алькараса четыре победы на турнирах Большого шлема, пять Мастерсов, пять побед на турнирах ATP 500 и две — на ATP 250.

Карлос Алькарас
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