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15 апреля, 18:44

Алькарас снялся с турнира в Барселоне из-за травмы запястья

Анастасия Пилипенко
Карлос Алькарас.
Фото Reuters

Испанский теннисист Карлос Алькарас снялся с турнира ATP-500 в Барселоне из-за травмы запястья.

В первом круге турнира он победил финна Отто Виртанена — 6:4, 6:2. По ходу первого сета испанец вызывал на корт физиотерапевта из-за болей в правом предплечье.

Во втором круге турнира в Барселоне Алькарас должен был сыграть против чеха Томаша Махача.

Махач в четвертьфинале сыграет с победителем встречи между россиянином Андреем Рублевым и итальянцем Лоренцо Сонего.

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Теннис
Карлос Алькарас
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