30 сентября, 16:25

Алькарас снялся с «мастерса» в Шанхае

Игнат Заздравин
Корреспондент

Испанский теннисист Карлос Алькарас объявил о снятии с «мастерса» в Шанхае.

«С большим разочарованием сообщаю, что не смогу сыграть на турнире Rolex Shanghai Masters в этом году! К сожалению, у меня возникли некоторые проблемы со здоровьем, и после обсуждения с командой мы пришли к выводу, что лучшим решением будет отдохнуть и восстановиться», — написал Алькарас в соцсетях.

30 сентября 22-летний испанец обыграл американца Тэйлора Фритца в финале турнира в Токио (6:4, 6:4). Алькарас завоевал 24-й титул в карьере и восьмой в этом сезоне.

Турнир в Шанхае пройдет с 1 по 12 октября.

Теннис
Карлос Алькарас
Материалы сюжета: Гонка лидеров ATP-тура: Медведев и Рублев против Синнера, Алькараса и других
Синнер рассказал о своем самочувствии перед турниром в Шанхае
Медведев встретится с чехом Сврчиной во втором круге турнира в Шанхае
Чесноков назвал предупреждение Медведева худшим судейским решением года: «Если он идиот, то это надолго»
Тин — о поражении от Синнера: «Поздравляю Янника с очередным титулом»
Тренер Сервара рассказал, что не жалеет о решении прекратить работу с теннисистом Медведевым
Синнер в двух сетах обыграл Тина в финале турнира в Пекине
  • fonkom

    Как написал бы какой-нибудь Александр Иванов:" струсил играть с Синнером"))

    30.09.2025

  • 678ugu

    И не жалко китайцев от слова совсем.

    30.09.2025

  • uAl

    а на него сотни купили билеты

    30.09.2025

  • oleg.bob

    ???

    30.09.2025

    • Селиваненко — о поражении Медведева от Тина в Пекине: «Это всегда обидно, но в том числе из этого и состоит теннис»

    Веснина — о вылете Медведева с турнира в Пекине: «Обидное стечение обстоятельств, даже поражением назвать сложно»

