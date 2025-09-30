Алькарас снялся с «мастерса» в Шанхае

Испанский теннисист Карлос Алькарас объявил о снятии с «мастерса» в Шанхае.

«С большим разочарованием сообщаю, что не смогу сыграть на турнире Rolex Shanghai Masters в этом году! К сожалению, у меня возникли некоторые проблемы со здоровьем, и после обсуждения с командой мы пришли к выводу, что лучшим решением будет отдохнуть и восстановиться», — написал Алькарас в соцсетях.

30 сентября 22-летний испанец обыграл американца Тэйлора Фритца в финале турнира в Токио (6:4, 6:4). Алькарас завоевал 24-й титул в карьере и восьмой в этом сезоне.

Турнир в Шанхае пройдет с 1 по 12 октября.