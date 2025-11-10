Теннис
10 ноября, 09:24

Алькарас снова стал первой ракеткой мира, Бублик обошел Медведева

Игнат Заздравин
Корреспондент
Карлос Алькарас.
Фото Reuters

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) обновила рейтинг в одиночном разряде.

Первой ракеткой мира снова стал испанец Карлос Алькарас. Он опередил итальянца Янника Синнера, который вернулся на вторую позицию.

Лучшим из россиян остается Даниил Медведев — он опустился с 12-й на 13-ю позицию. Медведева обошел Александр Бублик, представитель Казахстана впервые в карьере поднялся на 11-е место.

Рейтинг ATP 10 ноября:

1 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 11 050 баллов;

2 (1). Янник Синнер (Италия) — 10 000;

3 (3). Александр Зверев (Германия) — 4960;

4 (5). Новак Джокович (Сербия) — 4830;

5 (6). Бен Шелтон (США) — 3970;

6 (4). Тейлор Фриц (США) — 3935;

7 (7). Алекс де Минаур (Австралия) — 3935;

8 (8). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3845;

9 (9). Лоренцо Музетти (Италия) — 3840;

10 (11). Джек Дрейпер (Великобритания) — 2990;

11 (13). Александр Бублик (Казахстан) — 2870;

13 (12). Даниил Медведев (Россия) — 2760...

16 (16). Андрей Рублев (Россия) — 2520...

18 (18). Карен Хачанов (Россия) — 2320.

Теннис
Александр Бублик
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
Янник Синнер
  • Футболист Сапогов

    Да, Надаль стал совсем старым. Все его обходят.

    10.11.2025

  • SPRAVEDLIVYI

    Дохлого сра кочёса не только бублик, но и пряник легко обойдёт...:grinning:

    10.11.2025

  • Sam17

    Эх, а если бы в Метце так бесславно не вылетел в первом же матче - Саша Бублик мог бы год в первой десятке закончить.

    10.11.2025

    Takayama

