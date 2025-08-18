Алькарас выиграл «мастерс» в Цинциннати, Синнер снялся из-за недомогания

Синнер снялся с финала «мастерса» в Цинциннати против Алькараса

Итальянец Янник Синнер снялся с матча против испанца Карлоса Алькараса в финале турнира серии ATP 1000 в Цинциннати.

Первая ракетка мира уступал в первом сете со счетом 0:5.

В перерыве между геймами Синнер вызвал физиотерапевта. Он сообщил медикам, что попытался выйти на корт, но не может продолжать матч, так как плохо видит мяч.

Алькарас впервые стал победителем «мастерса» в Цинциннати. Испанец выиграл 22-й титул ATP в карьере.