Алькарас выиграл «мастерс» в Цинциннати, Синнер снялся из-за недомогания
Синнер снялся с финала «мастерса» в Цинциннати против Алькараса
Итальянец Янник Синнер снялся с матча против испанца Карлоса Алькараса в финале турнира серии ATP 1000 в Цинциннати.
Первая ракетка мира уступал в первом сете со счетом 0:5.
В перерыве между геймами Синнер вызвал физиотерапевта. Он сообщил медикам, что попытался выйти на корт, но не может продолжать матч, так как плохо видит мяч.
Алькарас впервые стал победителем «мастерса» в Цинциннати. Испанец выиграл 22-й титул ATP в карьере.
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