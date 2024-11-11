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Сегодня, 17:39

Алькарас проиграл Рууду в первом матче Итогового турнира ATP

Алина Савинова
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Карлос Алькарас.
Фото Reuters

Испанский теннисист Карлос Алькарас уступил норвежцу Касперу Рууду в первом матче группового раунда Итогового турнира ATP — 1:6, 5:7.

Встреча длилась 1 час 26 минут. Испанец 4 раза подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 6. На счету норвежца 5 эйсов, ни одной двойной ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 4.

Алькарас и Рууд играют в одной группе с россиянином Андреем Рублевым и немцем Александром Зверевым.

Теннис
Карлос Алькарас
Каспер Рууд
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