Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 18:53

Алькарас проиграл Руне в финале турнира в Барселоне

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Карлос Алькарас.
Фото Reuters

Испанец Карлос Алькарас проиграл датчанину Хольгеру Руне в финале грунтового турнира серии ATP 500 в Барселоне — 6:7 (6:8), 2:6.

Матч длился 1 час 33 минуты. Алькарас за игру сделал 1 эйс и реализовал 1 из 5 брейк-пойнтов. У Руне — 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 5.

В начале второго сета Алькарас брал медицинский тайм-аут.

21-летний Руне выиграл первый турнир ATP с апреля 2023 года. Всего на его счету 5 титулов в 11 финалах.

Барселона (Испания)

Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell

Призовой фонд 2 889 200 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

Хольгер Руне (Дания, 6) — Карлос Алькарас (Испания, 1) — 7:6 (8:6), 6:2

Карлос Алькарас
Хольгер Руне
Читайте также
Скончался директор группы «На-На» Виталий Фроликов
Уфа отказывается вылетать, а «Авангард» копирует 2024-й. Что произошло в Кубке Гагарина 19 апреля
Капитан сборной Латвии выступил против сборной России на Олимпиаде-2026
Рудковская вступилась за Жилину из-за скандала с тренером Розановым
Мирошник заявил об ударах ВСУ по ДНР и ЛНР во время пасхального перемирия
В пасхальное перемирие ВСУ нанесли удар по Донецку
Популярное видео
«Авангард» и «Салават» продолжают сопротивление
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Трактор» повел 3-1, «Динамо» сравняло счет с «Ак Барсом»
Панарин угодил в секс-скандал
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
Изменения в тренерском штабе СКА
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Кто заменит Илью Воробьева в ЦСКА?
«Астон Вилла» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Зверев победил Шелтона в финале турнира в Мюнхене

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости