Алькарас рассказал о своем самом большом страхе на корте
Испанский теннисист Карлос Алькарас признался, что больше всего в карьере опасается травм.
«Больше всего я боюсь травм. Случиться может все что угодно, но мы стараемся заботиться о себе, чтобы предотвратить это. Травма предплечья очень беспокоила меня; я не знал, смогу ли как следует восстановиться. Мне удалось снова играть без страха, но никогда не знаешь, что произойдет», — приводит Tennis World USA слова Алькараса.
Алькарас является серебряным призером Олимпийских игр 2024 года в Париже, победителем четырех турниров «Большого шлема» в одиночном разряде. Всего за карьеру он завоевал 15 титулов АТР.
На данный момент 21-летний испанец занимает третье место в миром рейтинге.
Источник: Tennis World USA
Новости