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Сегодня, 17:14

Алькарас рассказал о своем самом большом страхе на корте

Алина Савинова
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Испанский теннисист Карлос Алькарас признался, что больше всего в карьере опасается травм.

«Больше всего я боюсь травм. Случиться может все что угодно, но мы стараемся заботиться о себе, чтобы предотвратить это. Травма предплечья очень беспокоила меня; я не знал, смогу ли как следует восстановиться. Мне удалось снова играть без страха, но никогда не знаешь, что произойдет», — приводит Tennis World USA слова Алькараса.

Алькарас является серебряным призером Олимпийских игр 2024 года в Париже, победителем четырех турниров «Большого шлема» в одиночном разряде. Всего за карьеру он завоевал 15 титулов АТР.

На данный момент 21-летний испанец занимает третье место в миром рейтинге.

Источник: Tennis World USA
Теннис
Карлос Алькарас
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