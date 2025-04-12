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12 апреля, 11:19

Алькарас: «Играть против друга всегда непросто»

Камила Абдурахманова
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Карлос Алькарас, занимающий третье место в мировом рейтинге, поделился своими ожиданиями от предстоящего матча с соотечественником Алехандро Давидович-Фокиной.

«Играть против друга всегда непросто. Но в теннисе, как только мы выходим на корт, друзей не остается. Я буду бороться, а там видно будет. Для меня это первый полуфинал в Монте-Карло, для него — уже второй. Я знаю, как он любит этот турнир и как уверенно играет в последнее время. Думаю, получится зрелищный матч — жду его с нетерпением!» — приводит слова Алькараса Eurosport.

Теннисисты встретятся в полуфинале грунтового «Мастерса» в Монте-Карло 12 апреля. Начало матча запланировано не ранее 14:00 по московскому времени.

Ранее теннисисты встречались один раз на турнире ATP. В четвертьфинале грунтового «Мастерса» в Барселоне в 2023 году Алькарас одержал победу над Алехандро в двух сетах со счетом 7:6, 6:4.

Теннис
Карлос Алькарас
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