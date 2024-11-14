Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 05:35

Алькарас назвал подачи главным оружием в победном матче с Рублевым на Итоговом турнире АТР

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Третья ракетка мира из Испании Карлос Алькарас прокомментировал свою игру в матче группового этапа Итогового турнира АТР с российским теннисистом Андреем Рублевым (6:3, 7:6 (10:8).

«Подача стала важным оружием и сильно помогла мне на протяжении всего матча. В тай-брейке, например, у меня было много лёгких очков, которые дают спокойствие и помогают мыслить ясно. Когда все твои подачи возвращают, это вызывает небольшую тревогу», — цитирует Алькараса Punto de Break.

В заключительных матчах группового этапа Итогового турнира АТР испанец встретится с немецким теннисистом Александром Зверевым, а Рублев сыграет с представителем Норвегии Каспером Руудом.

Источник: Punto De Break
Теннис
Андрей Рублев
Карлос Алькарас
Читайте также
Рублев проиграл испанцу Алькарасу на Итоговом турнире ATP
За что Амарала уволили из «Спартака»
СК РФ назвал причину обрушения моста в Джанкойском районе Крыма
МИД предупредил о серьезном ответе Москвы в случае разрешения Запада бить вглубь РФ
Президент Польши Дуда потерял часть пальца в результате несчастного случая
Роман Ротенберг подтвердил продажу арены в Хельсинки
Популярное видео
Клубы КХЛ против драфта
«Эдмонтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
Пятое поражение СКА
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Пари НН»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Факел»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Ведущие клубы КХЛ не поддерживают введение драфта
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 10 ноября
«Родина» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Амур» летит в пропасть
«Сент-Луис» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 9 ноября
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Балтика»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Гонка лидеров ATP-тура: Медведев против Джоковича, Синнера и Алькараса
Итоговый турнир ATP Finals 2024: расписание и результаты матчей (группы и плей-офф)
Медведев завершает сезон: усталость от такого тенниса, срыв и шум, режим «мне все равно»
Рублев проиграл Алькарасу в Итоговом турнире
Синнер победил Фритца на Итоговом турнире ATP
«Я блокировал весь шум, даже свой собственный». Как побеждает спокойный Медведев
Журналист Мюллер назвал Медведева избалованным ребенком из-за поведения в Итоговом турнире
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Стали известны шансы Рублева на выход в полуфинал Итогового турнира ATP

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости