Алькарас назвал подачи главным оружием в победном матче с Рублевым на Итоговом турнире АТР

Третья ракетка мира из Испании Карлос Алькарас прокомментировал свою игру в матче группового этапа Итогового турнира АТР с российским теннисистом Андреем Рублевым (6:3, 7:6 (10:8).

«Подача стала важным оружием и сильно помогла мне на протяжении всего матча. В тай-брейке, например, у меня было много лёгких очков, которые дают спокойствие и помогают мыслить ясно. Когда все твои подачи возвращают, это вызывает небольшую тревогу», — цитирует Алькараса Punto de Break.

В заключительных матчах группового этапа Итогового турнира АТР испанец встретится с немецким теннисистом Александром Зверевым, а Рублев сыграет с представителем Норвегии Каспером Руудом.