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Сегодня, 10:16

Алькарас рассказал, что хотел бы сыграть с Медведевым и Синнером

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Вторая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, с кем бы из потенциальных соперников в лице третьей ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева, а также четвертой ракетки мира Янника Синнера он хотел бы сыграть по ходу турнира в Шанхае.

«Я действительно хотел бы сыграть с ними обоими. Но сначала и я, и они должны выиграть свои матчи. Но и Синнер, и Медведев — игроки, с которыми страшно встретиться на корте. Но я люблю такие вызовы. Я действительно хочу сыграть с ними. Я хочу показать свой лучший уровень игры и добраться до финала турнира в Шанхае и, возможно, встретиться с ними», —приводит слова Алькараса The Tennis Letter.

7 октября, Алькарас обыграл 73-ю ракетку мира Грегуара Баррера и прошёл в третий круг турнира в Шанхае, где встретится с Даниэлем Эвансом.

20-летний Алькарас — победитель двух турниров «Большого шлема» и 12 турниров ATP в одиночном разряде.

Теннис
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
Янник Синнер
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