Алькарас — о первом матче на турнире в Риме: «Я старался двигаться и не думать о травме»

Третья ракетка мира Карлос Алькарас прокомментировал свой первый матч на «мастерсе» в Риме (Италия), в котором он обыграл серба Душана Лайовича со счетом 6:3, 6:3.

«Тело чувствует себя отлично. Я хорошо двигался и сделал несколько хороших спринтов сегодня без какой-либо боли, и это здорово. Это было испытание для меня, и я думаю, что я его прошел. Я старался чувствовать себя более комфортно на корте. Двигаться и не думать о травме», — цитирует испанца пресс-служба ATP.

Ранее Алькарас снялся с турнира в Мадриде из-за травмы.

В третьем круге 22-летний испанец встретится с победителем матча Алекс Микельсен (США) — Ласло Джере (Сербия).