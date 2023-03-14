Алькарас прошел в четвертый круг турнира в Индиан-Уэллсе
Испанец Карлос Алькарас вышел в четвертый круг турнира ATP в Индиан-Уэллсе (США).
В третьем круге теннисист победил нидерландца Таллона Грикспура в двух сетах — 7:6 (7:4), 6:3.
Соперником Алькараса в четвертом круге станет британец Джек Дрейпер.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир ATP BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 800 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Карлос Алькарас (Испания, 1) — Таллон Грикспур (Нидерланды, 31) — 7:6 (7:4), 6:3
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