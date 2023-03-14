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Сегодня, 08:35

Алькарас прошел в четвертый круг турнира в Индиан-Уэллсе

Иван Торопцев
Корреспондент
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Карлос Алькарас.
Фото Global Look Press

Испанец Карлос Алькарас вышел в четвертый круг турнира ATP в Индиан-Уэллсе (США).

В третьем круге теннисист победил нидерландца Таллона Грикспура в двух сетах — 7:6 (7:4), 6:3.

Соперником Алькараса в четвертом круге станет британец Джек Дрейпер.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Таллон Грикспур (Нидерланды, 31) — 7:6 (7:4), 6:3

Теннис
Карлос Алькарас
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