Алькарас — о победе над Зверевым: «Непросто играть с соперником, который чувствует себя не на 100 процентов»

Испанский теннисист Карлос Алькарас после победы в полуфинале турнира в Цинциннати прокомментировал проблемы со здоровьем у немца Александра Зверева.

«Всегда непросто играть против соперника, который чувствует себя не на 100 процентов. Тем более когда речь идет о Саше, он замечательный человек вне корта, у нас очень хорошие отношения. Это было тяжело. Думаю, матч начался с качественного тенниса с обеих сторон, но потом он внезапно почувствовал себя плохо, и я больше думал о том, как он себя чувствует, чем о своей игре и теннисе. Для меня это была очень сложная ситуация, и я просто хочу пожелать ему всего наилучшего», — сказал Алькарас в интервью после матча на корте.

Встреча продолжалась 1 час 38 минут и завершилась победой Алькараса со счетом 6:4, 6:3. На счету 22-летнего испанца 11 эйсов, 4 ошибки на второй подаче и 4 реализованных брейк-пойнта из 6. У 28-летнего немца 3 подачи навылет, двойная ошибка и реализованный брейк-пойнт.

В финале Алькарас сыграет с итальянцем Янником Синнером. Матч пройдет 18 августа и начнется в 22:00 мск.