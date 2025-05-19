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19 мая 2025, 02:06

Алькарас о победе над Синнером в финале турнира в Риме: «Один из лучших матчей в карьере»

Сергей Разин
корреспондент

Испанский теннисист Карлос Алькарас поделился впечатлениями от победы в финале турнира в Риме над испанцем Янником Синнером (7:6 (7:5), 6:1).

«Мы оба показали отличный уровень игры, особенно в первом сете. Синнер был очень напряженным. Я с самого начала знал, что во всех матчах с Янником важна тактика. Я играл очень хорошо, от первого до последнего мяча. Не потерял концентрацию. Вероятно, это был один из лучших матчей в моей карьере с точки зрения уровня игры. Очень горжусь этим», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

22-летний испанец завоевал 19-й трофей в карьере и 7-й титул серии «мастерс». Ранее в этом сезоне Алькарас выиграл турнир в Монте-Карло и в Роттердаме.

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Карлос Алькарас
Янник Синнер
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