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Сегодня, 21:12

Алькарас — о победе над Хачановым: «Наверно, это был один из лучших матчей сезона»

Алькарас прокомментировал победу над Хачановым в четвертьфинале турнира в Гамбурге
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Испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал победу над Кареном Хачановым в четвертьфинале турнира в Гамбурге (6:0, 6:2).

«Я сыграл невероятно. Наверное, это был один из лучших матчей сезона. Очень доволен тем, как выступаю на этом турнире. Вчера тоже прекрасно сыграл.

Я каждый день тренируюсь, чтобы быть стабильным, но в то же время агрессивным. Это моя игра", — приводит слова Алькараса atptour.com.

В следующем туре Алькарас сыграет с победителем матча Алекс Молчан (Словакия) — Борна Чорич (Хорватия).

Источник: https://www.atptour.com/en/news/alcaraz-khachanov-hamburg-2022-friday
Теннис
Карен Хачанов
Карлос Алькарас
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