Алькарас прокомментировал победу над Хачановым в четвертьфинале турнира в Гамбурге

Испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал победу над Кареном Хачановым в четвертьфинале турнира в Гамбурге (6:0, 6:2).

«Я сыграл невероятно. Наверное, это был один из лучших матчей сезона. Очень доволен тем, как выступаю на этом турнире. Вчера тоже прекрасно сыграл.

Я каждый день тренируюсь, чтобы быть стабильным, но в то же время агрессивным. Это моя игра", — приводит слова Алькараса atptour.com.

В следующем туре Алькарас сыграет с победителем матча Алекс Молчан (Словакия) — Борна Чорич (Хорватия).