Алькарас — о вылете с «мастерса» в Майами: «Ментально я провалился»

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал свой вылет во втором круге «мастерса» в Майами.

«Я пока не знаю, какими будут для меня следующие несколько дней. Будет время проанализировать произошедшее и забыть об этом. Я очень хорошо знаю этот отрезок сезона. В прошлом я показывал отличный теннис на этих турнирах, но после того, что произошло сегодня, я не знаю, что сказать. Честно говоря, ментально я провалился. На этом турнире я хочу выступать хорошо, и поражение в первом матче очень ранит», — приводит слова теннисиста Punto de Break.

21-летний испанец уступил бельгийцу Давиду Гоффену в матче второго круга турнира в Майами со счетом 7:5, 4:6, 3:6.