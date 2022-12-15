Алькарас — о победе Ферреро в номинации «Тренер года»: «Никто не заслуживает этого больше, чем ты»

Испанский теннисист Карлос Алькарас поздравил своего тренера Хуана Карлоса Ферреро с получением награды «Тренер года» по версии ATP.

«Поздравляю Хуана с получением награды «Тренер года»! Никто не заслуживает этого больше, чем ты. Что за год! Спасибо тебе за то, что ты всегда был рядом», — написал спортсмен в своих социальных сетях.

«Это был удивительный год. К счастью, вся тяжелая работа была вознаграждена результатами, а теперь и этим удивительным призом. Я очень рад получить награду ATP «Тренер года». Спасибо всем вам за поддержку», — сказал ранее Ферреро.

19-летний испанец завершил сезон-2022 в статусе первой ракетки мира. В этом году он стал победителем пяти турниров — Открытого чемпионата США, двух «Мастерсов» и двух турниров уровня ATP-500.