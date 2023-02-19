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Сегодня, 13:39

Алькарас — о матче с Норри: «Я должен играть на своем лучшем уровне, чтобы победить его»

Алина Савинова
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Испанский теннисист Карлос Алькарас поделился ожиданиями от финального матча с британцем Кэмероном Норри на турнире в Буэнос-Айресе.
«Для меня это действительно особенный момент. После травмы я был немного подавлен, поэтому за четыре месяца мне пришлось восстанавливать уверенность и ритм. Вернуться на свой первый турнир в 2023 году и выйти в финал — это важно для меня.

Норри — великий игрок. Я должен играть на своем лучшем уровне, чтобы победить его: быть очень агрессивным, стремиться навязать свою игру, делать то, что я делал, и получать удовольствие. Это финал. Не каждый день играют финалы, поэтому я должен наслаждаться моментом», — приводит Ubitennis слова Алькараса.

Матч между испанцем и британцем пройдет сегодня, 19 февраля. Начало игры — в 20.50 по московскому времени.

 

Источник: https://www.ubitennis.net/2023/02/i-have-to-be-at-my-best-carlos-alcaraz-faces-norrie-for-buenos-aires-title/
Теннис
Карлос Алькарас
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