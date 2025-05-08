Алькарас отреагировал на возвращение Синнера после дисквалификации

Испанский теннисист Карлос Алькарас заявил, что рад окончанию дисквалификации Янника Синнера из Италии. Синнер вернется на корт после трех месяцев перерыва и сыграет во втором круге турнира в Риме с Мариано Навоне.

«Очень рад возвращению Синнера. Для Янника нет места лучше для возвращения, чем здесь, в Риме. Для всех хорошо, что он вернулся: для меня, для него, для тенниса. Верю, что смогу встретиться с ним в финале», — приводит слова Алькараса журналист Хосе Моргадо в социальных сетях.

Алькарас и Синнер впервые встретятся на корте в Риме в пятницу, 9 мая. В первом круге Душан Лайович, которому предстоит сыграть с Алькарасом, победил японца Нисиоку.