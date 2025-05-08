Теннис
8 мая, 18:48

Алькарас отреагировал на возвращение Синнера после дисквалификации

Камила Абдурахманова
корреспондент

Испанский теннисист Карлос Алькарас заявил, что рад окончанию дисквалификации Янника Синнера из Италии. Синнер вернется на корт после трех месяцев перерыва и сыграет во втором круге турнира в Риме с Мариано Навоне.

«Очень рад возвращению Синнера. Для Янника нет места лучше для возвращения, чем здесь, в Риме. Для всех хорошо, что он вернулся: для меня, для него, для тенниса. Верю, что смогу встретиться с ним в финале», — приводит слова Алькараса журналист Хосе Моргадо в социальных сетях.

Алькарас и Синнер впервые встретятся на корте в Риме в пятницу, 9 мая. В первом круге Душан Лайович, которому предстоит сыграть с Алькарасом, победил японца Нисиоку.

  • hant64

