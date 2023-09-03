Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 21:39

Алькарас: «Рад наблюдать за игрой Беллингема в «Реале». Он один из лучших игроков в мире»

Константин Белов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Испанский теннисист Карлос Алькарас поделился мнением о новичке мадридского «Реала» Джуде Беллингеме.

«Я очень рад наблюдать за его игрой в «Реале». Он замечательный, талантливый футболист, один из лучших в мире. Уверен, что он станет лучшим игроком в мире на своей позиции. Я очень, очень рад, что он в команде... Я немного с ним поговорил. Он замечательный человек и разносторонний парень», — сказал Алькарас.

Беллингем этим летом перешел в «Реал» из дортмундской «Боруссии». Мадридский клуб подписал с ним контракт до конца июня 2029 года. На счету 20-летнего полузащитника 5 голов и 1 результативная передача в 4 матчах текущего сезона ла лиги.

Источник: https://www.tennis.com/baseline/articles/carlos-alcaraz-says-real-madrid-s-jude-bellingham-will-be-the-best-player-in-the
Джуд Беллингем
Футбол
ФК Реал
Карлос Алькарас
1
Читайте также
Марио Фернандес готов к встрече с ЦСКА. Свист и шум его не испугают
Медведев обыграл Баэса и вышел в четвертый круг US Open
Санду заявила об отсутствии долга Молдавии перед «Газпромом»
На Украине начнут призывать ограниченно годных к службе мужчин
Врачи рассказали о состоянии актера Алексея Янина
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Циципас прекратил сотрудничество с тренером Филиппуссисом
Новости
RSS RSS
Все новости