Алькарас откроет свою теннисную академию в Мурсии

Испанский теннисист Карлос Алькарас планирует открыть теннисную академию в Мурсии, которая будет носить его имя, сообщает TennisUpToDate.

Отмечается, что над проектом объекта будут работать отец испанца Карлос-старший и его тренер Хуан Карлос Ферреро, у которого также есть собственная теннисная академия.

20-летний Алькарас является победителем двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат США-2022 и Уимблдон-2023). Также на его счету 12 побед на турнирах ATP. На данный момент он занимает второе место в мировом рейтинге.