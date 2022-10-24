Алькарас одержал победу над Дрейпером в первом круге турнира в Базеле
Испанский теннисист Карлос Алькарас победил представителя Великобритании Джека Дрейпера и вышел во второй круг турнира в Базеле (Швейцария). Матч завершился со счетом 3:6, 6:2, 7:5.
Теннисисты провели на корте 2 часа 17 минут.
Следующим соперником испанца станет победитель матча Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды) — Адриан Маннарино (Франция).
Базель (Швейцария)
Турнир ATP Swiss Indoors Basel
Призовой фонд 2 135 350 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Карлос Алькарас (Испания, 1) — Джек Дрейпер (Великобритания) — 3:6, 6:2, 7:5
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