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Сегодня, 23:13

Алькарас одержал победу над Дрейпером в первом круге турнира в Базеле

Алина Савинова
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Испанский теннисист Карлос Алькарас победил представителя Великобритании Джека Дрейпера и вышел во второй круг турнира в Базеле (Швейцария). Матч завершился со счетом 3:6, 6:2, 7:5.

Теннисисты провели на корте 2 часа 17 минут.

Следующим соперником испанца станет победитель матча Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды) — Адриан Маннарино (Франция).

Базель (Швейцария)
Турнир ATP Swiss Indoors Basel
Призовой фонд 2 135 350 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Карлос Алькарас (Испания, 1) — Джек Дрейпер (Великобритания) — 3:6, 6:2, 7:5

Карлос Алькарас
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