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Сегодня, 01:13

Алькарас обыграл Шварцмана в финале турнира в Рио-де-Жанейро

Евгений Петров
Корреспондент

Испанский теннисист Карлос Алькарас победил аргентинца Диего Шварцмана (6:4, 6:2) в финале турнира АТР в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

Матч продолжался один час и 28 минут. Алькарас сделал один эйс и реализовал пять брейк-пойнтов. Шварцман допустил две двойные ошибки при двух успешных брейк-пойнтах.

Рио-де-Жанейро (Бразилия)

Турнир ATP Rio Open presented by Claro

Призовой фонд 1 660 290 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

Карлос Алькарас (Испания, 7) — Диего Шварцман (Аргентина, 3) — 6:4, 6:2

Теннис
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