Алькарас обыграл Карреньо Бусту и вышел в полуфинал турнира в Базеле
Первая ракетка мира Карлос Алькарас обыграл своего соотечественника Пабло Карреньо Бусту в четвертьфинале турнира в Базеле. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4.
Испанские теннисисты провели на корте 1 час 39 минут.
В полуфинале турнира Алькарас сыграет с Феликсом Оже-Альяссимом из Канады.
Базель (Швейцария)
Турнир ATP Swiss Indoors Basel
Призовой фонд 2 135 350 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Карлос Алькарас (Испания, 1) — Пабло Карреньо Буста (Испания, 5) — 6:3, 6:4
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